Die Briefmarkensammler im Seniorenclub Haar kommen am Dienstag, 7. September, um 14 Uhr im Studio am Kirchenplatz 2 zusammen. Alle, die Freude an diesem vielseitigen Hobby haben, sind eingeladen, bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu schauen, was die anderen in ihren Alben haben, zu tauschen und über philatelistische Neuigkeiten zu diskutieren. Um teilnehmen zu können, müssen die Gäste ihren Impfnachweis mitbringen.