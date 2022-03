Die Grünen in Haar machen den zunehmenden Pflegenotstand zum Thema einer Online-Diskussion. Sie stellen am Donnerstag, 17. März, von 19.30 Uhr, gemeinsam mit der Vereinigung der Pflegenden Bayerns (VdPB) aktuelle Zahlen einer Studie vor, die Aussagen zur Zahl der Pflegekräfte und deren Entwicklung in den nächsten Jahren in der Region trifft. Auch um die Nöte der Pflegebedürftigen soll es gehen. Anschließend diskutieren Bezirksrätin Frauke Schwaiblmair, Bezirksrat Martin Wagner, Kreisrätin Gudrun Hackl-Stoll, die VdPB-Vorsitzende Stefanie Schlieben, der VdPB-Geschäftsführer Michael Wittmann, Ben Pulz von der Gewerkschaft Verdi und der Zweite Bürgermeister Ulrich Leiner. Es moderiert Gemeinderat Uwe Manns. Der Link zur Veranstaltung: https://meet.goto.com/134745509.