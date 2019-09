Die Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Jesuskirche, Dagmar Häfner-Becker, verlässt Haar. Die 49-Jährige ist zur neuen Dekanin des Dekanatsbezirks Rosenheim gewählt worden. Als solche wird sie das Dekanat Rosenheim leiten, das sich von Aschau am Fuß der Kampenwand bis nach Grafing im Landkreis Ebersberg erstreckt. Im Dekanatsbezirk leben 48 000 Protestanten. Ihr neues Amt tritt die Theologin Anfang 2020 an. Häfner-Becker wird nach eigenen Worten dann auch eine Pfarrstelle in der Stadt Rosenheim übernehmen. Wann sie genau Abschied nehmen werde, stehe noch nicht fest, so die Pfarrerin. Häfner-Becker führte fünf Jahre das Pfarramt in Haar. Bevor sie 2014 die erste Pfarrstelle in der Jesuskirche Haar übernahm, war sie in der Gemeinde Tutzing tätig. Seit 2015 war sie Missionspfarrerin im Prodekanat München-Ost, das eine Partnerschaft mit den Dekanaten Makambako und Ilembula in Tansania unterhält.