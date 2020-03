Die Gemeindebücherei Haar in der Leibstraße 25 bleibt am Samstag, 14. März, aufgrund von Personalengpässen geschlossen. Alle Medien mit Rückgabetermin am 14. März wurden dafür als Trost automatisch um zwei Wochen bis Samstag, 28. März, verlängert. Die Öffnungszeiten unter der Woche bleiben gleich: Montag von 17 bis 20 Uhr, Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 17 bis 20 Uhr und Freitag 15 bis 18 Uhr.