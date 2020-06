Das Bürgerbüro der Bürgerstiftung im Haarer Poststadel öffnet wieder. Von Montag, 15. Juni, an bietet Monika Malinowski montags von 10 bis 12 Uhr individuelle Beratung in Fragen des täglichen Lebens an, wie etwa zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. In dieser Zeit kann man auch einen Termin vereinbaren per Telefon unter 089/46002-862 oder per Mail an beratung@buergerstiftunghaar.de. Das Café Evergreen für Senioren jedoch bleibt bis auf Weiteres im Lockdown.