Aufregung im Hasenreich! Löffel aufgesperrt: Lamprecht der Siebente, König der Hasen und Karnickel, verspricht demjenigen seine Tochter zur Frau, der das schönste Lied für sie singt. Weil der kleine Lodengrün nicht nur in die Prinzessin verliebt ist, sondern auch noch sehr gut singen kann, tritt er im Wettstreit an. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, was der listige Minister für Hasengesang und Direktor Wackelohr gegen ihn aushecken.

In einer Fassung für drei Darsteller bringt Regisseur Dominik Wilgenbus den Kinderhörspiel-Klassiker "Der Sängerkrieg der Heidehasen" von James Krüss am Samstag, 18. Juli, im Kleinen Theater Haar auf die Bühne. "Wuschelpuschelige Hasenherzigkeit" versprechen die Verantwortlichen für die ganze Familie. Es gibt natürlich auch eine Menge Ohrwürmer auf die Löffel, vorgetragen vom Darstellertrio Marina Granchette, Burkhard Kosche und Georg Roters. Für die Musik zeichnet Rolf Wilhelm verantwortlich. Die Vorstellung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und beginnt um 16 Uhr. Karten über www.reservix.de oder Tel. 089/890 56 98 11.