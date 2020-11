Der Ortsverband der FDP in Haar lädt für diesen Mittwoch, 18. November, von 19 Uhr an zu seinem "Offenen Forum", bei dem es dieses Mal - ausschließlich im digitalen Raum - vor allem um den Brenner-Nordzulauf gehen soll. Es wird aber auch um kommunalpolitische Themen und aktuelle Entwicklungen im Haarer Gemeinderat gehen. Die Moderation des offenen Gesprächsforums übernimmt FDP-Gemeinderat Peter Siemsen, der auch Vorsitzender des Ortsverbands ist. Der Treff findet auf der Online-Plattform Gotoomeeting statt (www.gotoomeet.me/fdpbayern/fdp-haar-23, Einwahl per Telefon: +49 721 9881 4161, Zugangscode: 792-921-597).