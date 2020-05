Der offene Bücherschrank im Seniorenclub Haar ist geöffnet. Einmal in der Woche können Leseratten sich am offenen Bücherschrank im Seniorenclub in der alten Schule am Kirchenplatz Nachschub holen. Jeden Donnerstag von 15 Uhr bis 16 Uhr, außer an Feiertagen, ist der Bücherschrank im Eingang des Seniorenclubs geöffnet.

Einer nach dem anderen, mit nötigem Abstand und mit Maske, können sich Senioren Lesestoff aussuchen. Alle anderen Räume bleiben geschlossen.