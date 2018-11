16. November 2018, 21:58 Uhr Haar Offener Ateliertag

Monochromie begegnet intensiver Farbigkeit, gestisch-abstrakte Formensprache trifft auf gegenständliche Malerei - die Künstler im Haus in der Hans-Pinsel-Straße 7 in Haar öffnen am Samstag, 17. November, ihre Ateliers und gewähren einen Einblick in ihr Schaffen: Von 15 bis 20 Uhr können sich Besucher dort umsehen und mit den kreativen Hausbewohnern ins Gespräch kommen. Dazu gehören Hannes Höfler, Fancher Brinkmann, Corinna Weiss, Maria Öhlin-Lostetter, Ramona Leiss und Alessandra Motta-Rees und Thomas Rasche.