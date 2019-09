Das Haarer Rathaus hat eine Komplett-Schließung des Jagdfeldbads abgewendet. Derzeit prangt dort ein "Geschlossen"-Schild an der Tür, weil der Hebeboden defekt ist, der einen Teil des Beckens in einen Nichtschwimmerbereich verwandeln kann. Wie das Rathaus mitteilt, hat man eine Notlösung gefunden, weil Ersatzteile erst Anfang 2020 lieferbar sind. So bleibt der Hebeboden vorerst abgesenkt. Das Bad öffnet wieder Mitte Oktober mit reinem Schwimmerbecken und durchgehender Wassertiefe von 1,80 Meter. Der Schwimmunterricht der Grundschule am Jagdfeld werde so weit wie möglich ins Konradbad verlegt, heißt es. Zum Einbau der Ersatzteile Anfang 2020 stehe einige Tage eine Schließung an. Das Freibad ist mit verkürzten Öffnungszeiten bis 3. Oktober geöffnet.