Eigentlich beginnt der Volkstrauertag, der heuer auf diesen Sonntag, 15. November, datiert ist, in Haar traditionell mit einer Gebetsandacht, gefolgt von einer gemeindlichen Totenehrung für die Opfer der Kriege, Diktaturen, Gefangenschaft und Vertreibung. All das findet in der Regel am Mahnmal neben der Kirche St. Konrad statt. Sowohl die Andacht als auch die öffentliche Ehrung mitsamt Gedenkrede des Bürgermeisters muss in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Ein Kranz wird trotzdem abgelegt - im Rahmen eines stillen Gedenkens der Bürgermeister und der Geistlichen, ohne Publikum.