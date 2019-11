Der Bau von neun Gemeindewohnungen und einer Kindertagesstätte in Gronsdorf kommt planmäßig voran. Der Bezug der vom Kommunalen Wohnungsbauunternehmen errichteten Einheiten ist im Sommer 2020 vorgesehen. Das Unternehmen der Gemeinde schafft diese in einem Komplex namens Parkside Gronsdorf, den die BPD Immobilienentwicklungs GmbH an der Heimgartenstraße nahe dem Bahnhof hochzieht und in dem 105 Eigentumswohnungen und acht Reihenhäuser entstehen. Die Kindertagesstätte, für die ebenso wie für die Wohnbebauung hohe Auflagen bezüglich des Lärmschutzes zu erfüllen waren, soll aus einem zweigruppigen Kindergarten mit 50 Kindern bestehen. Einziehen wird dort der Gronsdorfer Gemeindekindergarten. Dessen Räume an der Sofienstraße sollen wegen des gestiegenen Bedarfs an Betreuungsplätzen anders als ursprünglich geplant weiterhin für Kinderbetreuung genutzt werden. In welcher Form, das wird laut Rathaus noch erarbeitet. Wie Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) beim Richtfest an der Baustelle kürzlich sagte, steckt die Gemeinde 7,5 Millionen Euro in den Bau am Gronsdorfer Bahnhof. Das sei nicht nur den gestiegenen Baukosten anzurechnen, auch die lärmschützende Bauweise schlage zu Buche. Dafür gebe es für den Kindergarten wie auch für die Wohnungen Zuschüsse vom Freistaat.