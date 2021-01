Von kommenden Donnerstag, 21. Januar, an können die neuen Angebote der Volkshochschule online gebucht werden. Sie sind zu finden unter www.vhs-haar.de. Die Geschäftsstellen der Volkshochschule (VHS) Haar an der Münchener Straße 3 und im Gesundheitszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße 12 sind wegen der Corona-Pandemie derzeit nur telefonisch von 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Das neue Programmheft wird an alle Haushalte in Haar und Waldtrudering verteilt. Auf Anfrage unter Telefon 089/460 02-800 wird auch ein Programmheft zugeschickt. Das neue Semester beginnt mit seinen Kursen am Montag, 1. März.