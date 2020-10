Die Umsetzung eines Schulcampus im Haarer Ortsteil Gronsdorf wird immer unwahrscheinlicher. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat als alternative Standorte mittlerweile ein Areal westlich des Sportparks und eins am Gut Haar gegenüber der Bezirksklinik im Blick. Nach eigener Aussage erwartet Bukowski für Gronsdorf "keine kurzfristige Einigung" mehr mit der Stadt München. Auf diese wären der Landkreis und die Gemeinde angewiesen, um die notwendigen Grundstücke für die weiterführenden Schulen an der S-Bahn zu bekommen und die Erschließung sicherzustellen. Landrat Christoph Göbel (CSU) mache aber Druck und wolle das Campusprojekt voranbringen, sagte Bukowski. Haar laufe Gefahr, die geplante Realschule und die Fachoberschule zu verlieren, die bereits in provisorischen Räumen an der Hans-Pinsel-Straße residiert. Am Sportpark und am Gut Haar erwartet Bukowski allerdings schwierige Grundstücksverhandlungen.