Die Haarer Grünen wollen über eine Änderung der Stellplatzsatzung das Bauen günstiger machen und den Autoverkehr reduzieren. In einem Antrag an den Gemeinderat regen sie eine Arbeitsgruppe an, die bis Ende November Vorschläge erarbeiten soll. Erst kürzlich hat sich im Gemeinderat gezeigt, was für ein doppelschneidiges Schwert die aus dem Jahr 2005 stammende aktuelle Satzung ist. Denn sie soll zum einen sicherstellen, dass Straßen in den Siedlungen nicht zugeparkt werden, was in Zeiten baulicher Verdichtung zum Problem wird. Zugleich droht die Satzung den Bau günstigen Wohnraums zu konterkarieren, wenn etwa eine Tiefgarage gefordert wird, sobald mehr als sechs Stellplätze notwendig werden. Ein Genossenschafts-Projekt in Unterhaar drohte kürzlich dran zu scheitern, obwohl große, günstige Wohnungen geplant sind - genau das richtige für Familien. Die Grünen rufen nun dazu auf, sich ein Beispiel an Städten wie München, Nürnberg, Augsburg, Fürth oder Erlangen zu nehmen, die eine ökologische und soziale Komponente in ihre Satzungen eingebaut haben, damit der Individualverkehr reduziert und günstiges Bauen gefördert werden. So sollen weniger Stellplätze gefordert werden, sobald gewisse Kriterien erfüllt werden. Bonuspunkte soll bringen, wenn es sich um geförderten Wohnungsbau handelt, wenn nahe an Bus- oder Bahnstationen gebaut wird oder ein Mobilitätskonzept vorliegt. Auch Car-Sharing-Stationen sollen angerechnet werden. So ein Angebot will die Beamten-Baugenossenschaft schaffen, die in Unterhaar eine Wohnanlage erweitern möchte. Der Bauausschuss des Gemeinderats signalisierte Zustimmung. Nun wollen aber die Grünen das Ganze auf eine rechtlich saubere Grundlage stellen, damit auch künftige Bauvorhaben in diesem Sinne beurteilt werden. Stellplätze verbrauchten große Flächen, beklagen die Grünen. Sie erhöhten die Baukosten und seien im Fall von Tiefgaragen für einen nennenswerten Anteil von CO₂-Emissionen beim Bau verantwortlich. Die aktuell geltende Stellplatzordnung verhindere, dass alternative Mobilitätskonzepte umgesetzt werden.