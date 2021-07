Die unentgeltliche Überlassung des Foyers im Haarer Bürgerhaus an die von einem privaten Unternehmer betriebene Corona-Teststelle hat ein Nachspiel. Das Thema ist Gegenstand der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats am Dienstag, 20. Juli, 19 Uhr. Als einziger Tagesordnungspunkt von Gewicht steht dann die "rückwirkende Gewährung der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung des Foyers im Bürgerhaus für die Corona-Teststation" an. Das Gremium soll also im Nachhinein billigen, was Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) dem Betreiber Gerald Heigis im März zugestanden hat. Das hatte zuletzt die SPD kritisiert und angeführt, dass der Unternehmer mit der Teststation viel Geld verdiene.