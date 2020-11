Einen virtuellen Informationsabend über Mutterschutz und Elterngeld bietet die Haarer Beratungsstelle von Donum Vitae am Dienstag, 17. November, von 18 bis 19.30 Uhr an. In dem Vortrag geht es um alle aktuellen sozialrechtlichen Regelungen wie Elternzeit, Elterngeld, Sorgerecht und Mutterschaftsgeld. Im Anschluss ist Zeit für individuelle Fragen. Referentin ist die Sozialpädagogin Monika Geitner. Eine Anmeldung ist per E-Mail an haar@donum-vitae-bayern.de oder unter Telefon: 089/32 70 84 60 notwendig. Die Teilnehmer erhalten den Link kurz vor dem Termin. Laut Donum Vitae ist es möglich, bei weiterem Bedarf einen Termin in der Beratungsstelle in Haar oder in der Außensprechstunde in Poing zu vereinbaren.