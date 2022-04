Von Lara Jack, Haar

Die psychotherapeutische Versorgung für Menschen mit Intelligenzminderung ist in Stadt und Landkreis München mangelhaft. Das haben Experten und Expertinnen vergangene Woche auf der 30. Fachtagung Musiktherapie des Freien Musikzentrums München in Haidhausen beklagt. Die herkömmliche Psychotherapie setze bei Patienten die Fähigkeit voraus, ihre Verfassung in Worten zu schildern. Anders oder nicht sprechende Personen mit schweren Behinderungen und psychischen Erkrankungen könnten in der verbalen Therapie nicht hinreichend behandelt werden. Hoffnung liegt auf der Musiktherapie, die aber zu selten angeboten werden kann.

Die Referenten der Fachtagung hoben deren Möglichkeit hervor, diesen Patienten den Aufbau einer therapeutischen Beziehung zu ermöglichen. Corinna Bonaccurso, Oberärztin der Fachstation für Menschen mit geistiger Behinderung des Isar-Amper-Klinikums Haar, bezeichnete die Musiktherapie in diesem Zusammenhang als "unverzichtbar". Bislang fehlten jedoch spezialisierte ambulante Psychotherapieplätze für nicht sprechende Patienten und Menschen mit Intelligenzminderung in Stadt und Land, konstatierte der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Andreas Sprinz. Die "katastrophale psychotherapeutische Versorgungslage" sei den Kassenärztlichen Vereinigungen bereits bekannt.

Frauke Schwaiblmair, Inklusionsbeauftragte des Bezirks Oberbayern aus Gräfelfing, kritisierte insbesondere die langen Wartezeiten auf psychotherapeutische stationäre Behandlungsplätze, sowie die fehlende ambulante Anschlussversorgung an stationäre Aufenthalte für diese Patienten. Die Ärzte- und Psychotherapeutenkammern würden ihrem Versorgungsauftrag für Menschen mit Intelligenzminderung nicht gerecht, sagte Schwaiblmair. "Die qualifizierten Musiktherapeuten könnten die Lücken im bundesdeutschen Gesundheitssystem schließen helfen", sagte Lutz Neugebauer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft, und appellierte: "Gesundheitspolitiker dürfen Menschen mit Intelligenzminderung und ohne Sprache nicht vergessen."