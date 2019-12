Wo fehlt ein Radweg, wo muss ein Tempolimit her und was soll in der Leibstraße geschehen? Es gab Befragungen und Workshops: Nun sind erneut die Bürger aufgerufen, am Montag, 9. Dezember, im Bürgerhaus ihre Meinung einzubringen, damit alles eingeht in das "Integrierte Mobilitätskonzept". Um 18 Uhr geht die Veranstaltung los. Es werden erste Ziele und Pläne vorgestellt und über Umsetzungsempfehlungen gesprochen. Zur Leibstraße werden zwei Lösungsansätze vorgestellt: eine Einbahnstraßenregelung und ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Zwei Wochen besteht die Möglichkeit, sich online einzubringen. Das Portal wird spätestens am 11. Dezember unter www.gemeinde-haar.de/rathaus/politik/mobilitaetskonzept freigeschaltet.