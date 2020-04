Unter Drogeneinfluss in eine Polizeikontrolle geraten ist ein 33 Jahre alter Autofahrer am frühen Mittwochmorgen in Haar. Der Mann aus dem Landkreis Ebersberg wurde laut Polizei gegen ein Uhr auf der Vockestraße aufgehalten und zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Weil ein Schnelltest positiv verlief, musste er sich Blut abnehmen lassen. Wenn sich das Ergebnis des Schnelltests bestätigt, muss er mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Auf alle Fälle wird er aber wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz belangt: In seinem Auto fanden die Beamten nämlich auch noch ein verbotenes Einhandmesser.