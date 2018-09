12. September 2018, 22:27 Uhr Haar Mit Motorrad in den Acker

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrers aus dem Landkreis Ebersberg ist am Dienstagmorgen in Salmdorf gestürzt. Er fuhr um 6.05 Uhr auf der Leonhard-Strell-Straße von Salmdorf in Richtung Gronsdorf und geriet in einer leichten Rechtskurve nach eigener Aussage aufgrund Rollsplits ins Rutschen und driftete über Fahrbahn, Grünstreifen und Gehweg in einen Acker. Der Mann wurde laut Polizei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, an seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.