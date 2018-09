19. September 2018, 21:52 Uhr Haar Messe für Senioren

"Für früher oder später" - unter diesem Motto veranstaltet die Gemeinde Haar am Freitag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 22. September, von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus eine kleine Messe für alle, die wissen möchten, welche Angebote es in der Gemeinde für die ältere Generation gibt. Neben zahlreichen Informationsständen zu Gesundheit, Vorsorge, Wohnen und Pflege sind zu jeder vollen Stunde Fachvorträge von verschiedenen Referenten geplant.