Einen musikalisch-kabarettistischen Leckerbissen bietet das Kleine Theater in Haar am Donnerstag, 14. November. Corinna Fuhrmann alias Lucy van Kuhl ist mit ihrem ersten Soloprogramm "Fliegen mit dir" zu Gast. Der Veranstalter kündigt sie als Entdeckung von Konstantin Wecker an, die derzeit als wahrer Geheimtipp gehandelt wird. Ihre Themen berühren unterschiedlichste Bereiche, Konzertreisen mit der Deutschen Bahn etwa oder die Berliner Bio-Gesellschaft, mit flotten Liedern und coolen Sprüchen dargeboten, etwas fürs Herz. Karten gibt es bei Reservix oder auch über die Hotline des Theaters, 089/890 56 98 11.