27. Mai 2019, 21:50 Uhr Haar Löschen für Anfänger

Tag der offenen Tür im Katastrophenschutzzentrum

Normalerweise kommen die Rettungs- und Hilfsdienste zu den Leuten. Am Wochenende war es einmal andersherum. Das Katastrophenschutzzentrum in Haar öffnete am Samstag seine Tore für Besucher. Wer anrückte, konnte nicht nur den Fuhrpark der Feuerwehr Haar, der Werkfeuerwehr des Isar-Amper-Klinikums, des Technischen Hilfswerks und des ABC-Zug München-Land anschauen, sondern auch selbst Hand anlegen und die Ausrüstung ausprobieren. Einsatz war bei der Brandsimulationsanlage gefragt. Eigentlich für die Ausbildung von Feuerwehrleuten gedacht, konnten Laien erfahren, wie es sich anfühlt, einen Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Und das, ohne sich in Gefahr zu begeben, denn anders als im Ernstfall ist das Feuer bei der Simulationsanlage gasbetrieben und regulierbar.

Wohl auch dank Veranstaltungen wie dieser hat die Feuerwehr Haar genug Nachwuchs. Ein Problem sei eher, den auch langfristig zu halten, sagte Pressesprecher Karl-Heinz Bitzer. Die Ausbildung dauert eben nicht nur einen Tag, sondern ganze zwei Jahre.

Organisationen wie die Polizei Haar und das Bayerische Rote Kreuz, die nicht auf dem Gelände des Katastrophenschutzzentrums ansässig sind, präsentierten sich ebenfalls dort. Die Rettungsdienste zeigten, wie sie bei Einsätzen wie einem Verkehrsunfall vorgehen und die Hundestaffel der Feuerwehr Aschheim führte ihre Tiere vor. Nur mit einem Rettungshubschrauber konnten die Besucher nicht mitfliegen, solche müssen immer für den Ernstfall bereitstehen. Dafür bot ein privater Pilot Rundflüge an. Einen Blick von oben auf das Geschehen ermöglichte auch der Verein "Feuerwehr Oldtimer Haar" mit einer Rundfahrt in einem historischen Drehleiterwagen.