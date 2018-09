5. September 2018, 21:58 Uhr Haar Loch in der Kasse

Der Wegzug der Pharmafirma MSD bedeutet Einbußen

Der Wegzug des US-amerikanischen Chemieunternehmens MSD Sharp & Dohme aus Haar stellt die Gemeinde vor größere Herausforderungen. Auch wenn das Steuergeheimnis genauere Angaben nicht erlaubt, klar ist: MSD ist mit seiner Deutschlandzentrale in Haar und mit 500 Beschäftigten am Ort einer der großen Steuerzahler in der Kommune. Im Jahr 2021 wird das Unternehmen nach Berg am Laim ziehen und in ein Areal gehen, in dem man glaubt, die Anforderungen an moderne Büroarbeit besser erfüllt zu bekommen. So begründete MSD seine Entscheidung ausdrücklich mit dem Zuschnitt der Büros in dem Gebäude in Haar. Man wolle aber Co-Working-Spaces schaffen, ein Arbeitsumfeld, das kreatives Wirken ermögliche.

Das an sich durchaus noch moderne Gebäude in Haar-Eglfing nahe dem Bahnhof will MSD offenbar verkaufen. Das sind die Signale, die Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) von der Leitung des Chemieunternehmens bisher empfangen hat. Anfang September sei auch ein Termin mit dem Management vereinbart, um über die Zukunft zu reden, sagt Müller. Die Gemeinde sei auf jeden Fall interessiert daran, wegen der damit zusammenhängenden Gewerbesteuerzahlungen in den Bau in attraktiver, verkehrsgünstiger Lage am sanierten Bahnhof wieder ein Unternehmen zu bekommen. Der Einfluss, den die Gemeinde darauf nehmen könne sei aber gerade wegen des Umstands begrenzt, dass wohl ein Verkauf anstehe. Die Gemeinde sei im Moment außen vor, könne auch schwerlich etwas vermitteln, wenn zunächst ein Eigentümerwechsel zu erwarten sei.

Der Weggang von MSD hat sich Müller zufolge vorsichtig schon länger abgezeichnet. Denn das Unternehmen hat schon vor Jahren ein Grundstück nebenan verkauft, auf dem ursprünglich Erweiterungspläne verwirklicht werden sollten. Die Gemeinde habe immer ihre Bereitschaft signalisiert, schnell und unbürokratisch Bebauung nach Wünschen von MSD zu ermöglichen. Der Ausfall an Gewerbesteuer schmerze sehr, sagt Müller, auch wenn zuletzt mit der Standortverlagerung der Tiermedizin nach Haar das Steueraufkommen gewachsen sei. Überlegungen, das MSD-Gebäude vielleicht sogar als Realschule zu nutzen, oder eine andere Institution dort unterzubringen, die keine Gewerbesteuer zahlt, weist Müller weit von sich. Die Gemeinde habe große Investitionen in den nächsten Jahren zu stemmen. Gewerbeflächen seien rar. "Wir brauchen die Einnahmen."