Christina und Gerhard Trappendreher haben einen Lkw-Oldtimer so umgebaut, dass man in ihm wohnen kann - und vermieten ihn nun als Wochenend-Zuhause. Über eine Auszeit der besonderen Art.

Von Angela Boschert, Haar

"Urlaub dahoam" hat durch Corona einen deutlichen Aufschwung bekommen. Inzwischen aber träumt so mancher davon, eine Auszeit von Zuhause zu nehmen und sich frischen Wind um die Nase wehen zu lassen. Warum nicht mal in einem Truck "unterwegs aufatmen"? Das bieten Christina und Gerhard Trappendreher mit ihrem "No-Roots-Family-Truck" an, einer Idee, die in der Gemeinde Haar geboren und verwirklicht wurde.