Von Laura Richter, Haar

Ulrich Leiner hatte vor gut zwei Jahren ein klares Ziel. Er wollte erster Grüner Bürgermeister der Gemeinde Haar werden und im Chefsessel Platz nehmen. Das hat trotz eines respektablen Ergebnisses nicht geklappt. Jetzt in den Ferien übernimmt der 64-Jährige aber das Ruder. Er vertritt den Erholung suchenden Andreas Bukowski (CSU). Auch wenn er es sicher gerne täte: Er wird keine Akzente setzen und sein Herzensthema, die Kommune klimaneutral zu machen, jetzt nach vorne schieben. Sein Job ist vielmehr, die Zeit zu überbrücken. "Ich gehe jeden Tag ins Rathaus, prüfe Unterlagen und bearbeite typische Aufträge." Dazu gehöre etwa das Unterzeichnen von Baugenehmigungen. Weil Ferien sind, gebe es keine großen Sitzungen oder Ausschüsse, sagt der Grüne, "nichts Spektakuläres, aber das Tagesgeschäft muss nahtlos weiter laufen".

Die Situation ist für ihn nicht ganz neu. Leiner hat in den vergangenen beiden Jahren als Zweiter Bürgermeister seinen Kollegen schon mehrmals vertreten, zum Beispiel als dieser in Corona-Quarantäne zuhause sitzen musste. Was ihn genau erwartet, wird Leiner erst kurz vor Antritt erfahren, wenn das Übergabegespräch gelaufen ist.

Die Politik zog Leiner früh in ihren Bann. Schon in den Siebzigern ging er gegen die Atomkraft auf die Straßen von Augsburg. Knapp zehn Jahre später war er beim legendären Parteitag in Karlsruhe als Delegierter an der Gründung der Grünen-Partei beteiligt. Sein damaliger Slogan "Die Technik der Zukunft ist grün" sei heute mehr denn je der Schlüssel zur Lösung vieler Zukunftsfragen, sagt er. Unsere wichtigsten Aufgaben seien nun die Energie-, Agrar- und Mobilitätswende, sagt Leiner. Seit fast 30 Jahren lebt er mit seiner Partnerin in Haar, was für ihn "der richtige Ort zwischen Urbanität und Landlust" ist. Auf kommunalpolitischer Ebene beschäftigt er sich gerade mit dem Ausbau des Brenner-Nordzulaufes, der Haar wegen vieler zusätzlicher Zugbewegungen treffen wird.

Detailansicht öffnen In den Achtzigerjahren setzte sich Leiner schon für Umweltschutz ein. (Foto: privat)

In der Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft koordiniert er deutschlandweit die Forschungsprojekte zwischen den 76 Instituten und dem Hauptsitz in München. Mit einer Forschungseinrichtung in Portugal arbeitet er eng zusammen. Und wenn Corona vorbei ist, freut er sich neben der Zusammenarbeit mit den dortigen Kollegen auf den frischen Fisch in Porto. In der Politik helfe ihm sein Forschergeist. Oft gebe es "Matches" zwischen Wissenschaft und Politik. Wissenschaftliche Erkenntnisse, etwa im Blick auf CO₂-Neutralität, könnten häufig in praktische Politik umgesetzt werden.

Macht die Vertretung Lust auf mehr? Da er vergangene Woche 64 geworden ist, wird er in vier Jahren zu alt für eine erneute Kandidatur fürs Bürgermeisteramt sein, das stehe so im Gesetz. "Ich bin da ganz entspannt und mache weiter Politik für Haar", so Leiner. Als Bundeskanzler könne er mit 67 immerhin noch kandidieren, meint er scherzhaft.