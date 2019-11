Die Gemeinde Haar hat ihr soziales Mietkonzept an die veränderten Realitäten der Münchner Boomregion angepasst. So hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, künftig höhere Einkommensgrenzen nach dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz anzuwenden und nur noch drei Kategorien der Zuschussvergabe anzusetzen. Die Zahl der Interessenten an einem Zuschuss wird sich nach Einschätzung von Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) damit erweitern. Die Förderbedingungen für den einzelnen würden gleich bleiben oder sich leicht verbessern.

Die Gemeinde verfügt über etwa 200 eigene Wohnungen, deren Mieter zusätzlich zu einem günstigen Mietzins je nach Einkommen Anspruch auf Förderung haben. 45 weitere Wohnungen werden voraussichtlich kommendes Jahr dazukommen, wenn die Gebäude des kommunalen Wohnungsbauunternehmens fertiggestellt sind, etwa an der Katharina-Eberhard-Straße und an der Heimgartenstraße in Gronsdorf.

Anfangs des Jahres hat die Gemeinde bereits angefangen, die aus den Neunzigerjahren stammenden Regelungen zur Mietraumvergabe anzupassen. So wurde die Mindestmietzahlung pro Quadratmeter für eine Gemeindewohnung von sechs auf sieben Euro angehoben. Diese Summe muss als Mietuntergrenze auch dann entrichtet werden, wenn ein Mieter einen Zuschuss nach dem sozialen Mietkonzept erhält. Wer auf letzteren Anspruch hat und wie hoch dieser dann ist, das legte der Gemeinderat nun auch noch fest. Ein Grund dafür waren die nicht mehr als angemessen geltenden, in Haar aber bisher angesetzten Einkommensgrenzen nach dem Wohnraumfördergesetz des Bundes. Demnach liegt die Grenze für einen Einpersonenhaushalt bei 12 000 Euro, was Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) gerade für die Situation im Landkreis München als "echt wenig" bezeichnete. Eine Folge dieser Schieflage ist offenbar, dass kaum jemand den Mietzuschuss in Anspruch genommen hat. Lediglich fünf Mieter sind es nach Angaben des Rathauses, was bei Grünen-Gemeinderätin Petra Tiedemann auf Erstaunen stieß. Sie fragte, ob die Gemeinde die Zuschussmöglichkeit nicht besser bekannt machen müsste. Laut Bürgermeisterin Müller sind aber vor allem die Einkommensgrenzen ein Hemmnis. An Information und Hilfestellung durch das Rathaus mangle es nicht, es handle sich ja um Mieter in Gemeindewohnungen. Der Kontakt zur Verwaltung sei eng.

Künftig liegt die Einkommensgrenze für einen Einpersonenhaushalt und einen Zuschuss von 20 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete bei 22 600 Euro. Wer zehn Prozent über dieser Grenze liegt, hat noch Anspruch auf einen Zehn-Prozent-Zuschuss und wer zehn Prozent darunter liegt auf dreißig Prozent. Eine Neuerung, die ebenfalls Druck aus dem Mietmarkt in Haar nehmen kann, ist eine Vereinbarung der Gemeinde mit der Vermietungsgesellschaft der Doblinger-Gruppe, die viele Wohnungen im Jagdfeld-Wohngebiet verwaltet. Wie Rathaus-Sprecherin Ute Dechent bestätigt, arbeiten Rathaus und WSB zusammen, um älteren Bewohnern einer großen Wohnung zu garantieren, zum bisherigen Quadratmeterpreis in eine kleinere Wohnung ziehen zu können. Die größere Wohnung könne der Eigentümer zum marktüblichen Preis vermieten. So werde allen geholfen, sagt Dechent. Interessenten können sich informieren per E-Mail an berchtold@gemeinde-haar.de, Telefon 089/46002-301.