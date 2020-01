Die Musikschule Haar veranstaltet am Sonntag, 26. Januar, in ihren Räumlichkeiten an der Münchner Straße 3 ein Lehrerkonzert. Beginn ist um 17 Uhr. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm quer durch alle Musikrichtungen. Die Lehrer spielen Werke von Robert Schuhmann, Germaine Tailleferre und Johann Sebastian Bach sowie Stücke von George Gershwin und Scot Joplin. Auch Musik aus Schweden und Irland wird zu hören sein. Der Eintritt ist frei.