Mit mehreren Rennen über verschiedene Distanzen will die Interventionsstelle des Landkreises München (ILM) am Samstag, 23. November, auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam machen. Der erste ILM-Lauf des Landratsamts im Sportpark Haar startet um 11 Uhr. Neben einem Fünf- und einem Zehn-Kilometer-Lauf für Jugendliche und Erwachsene gibt es Kinderläufe sowie einen Bambinilauf. Die Online-Anmeldung ist bis Mittwoch, 20. November, geöffnet (www.landkreis-muenchen.de/themen/familie-und-soziales/lauf-ich-lauf-mit-gegen-gewalt/). Eine Nachmeldung ist am Renntag noch von 8 bis 10.30 Uhr möglich. Meldungen für die Bambini- und Kinderläufe werden nur am Samstag angenommen.

Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt, nur etwa 20 Prozent der Betroffenen holen sich Hilfe. Um die Interventionsstelle bekannter zu machen, wird dieser Lauf organisiert.