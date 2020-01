Wer zahlt schon gerne zu viel Geld fürs Heizen? Die Haarer können jetzt in der Aktion "Check Dein Haus" den Energielücken auf die Spur kommen. Die Gemeinde bietet in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern und der Energieagentur Ebersberg-München einen kostenlosen Gebäude-Check an. In der Beratung erfahren die Eigentümer, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wo das größte Einsparpotenzial steckt. Die Anmeldung läuft bis Samstag, 15. Februar, unter Telefon 08092/330 90-30. Das Team der Energieagentur vereinbart dann einen Termin. Das Beratungsangebot ist auf 100 Anmeldungen beschränkt.