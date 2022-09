Stars, die früh sterben, haben bessere Chancen, ewig zu leben. Zumindest in der Erinnerung des Publikums. Legendär sind etwa all die Musiker, die im Alter von 27 Jahren das Zeitliche segneten wie Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain oder Amy Winehouse - und als Mitglieder des sogenannten Klub 27 (auch Forever 27 Club genannt) gelten. Marilyn Monroe war zwar ein bisschen älter, als sie starb, aber der Hollywood-Ikone, die zum wohl berühmtesten weiblichen Sexsymbol des 20 Jahrhunderts avancierte, waren auch nur 36 Jahre beschieden.

Gestorben ist die Hollywood-Ikone vor 60 Jahren im August 1962 unter durchaus undurchsichtigen Umständen, und die Münchner Schauspielerin und Sängerin Cornelia Corba widmet ihr in diesem Jubiläumsjahr eine Konzert-Show, die sie am Freitag, 9. September, im Kleinen Theater Haar präsentiert. Die Show, die den letzten Tag im Leben der Schauspielerin nachzeichnet, entstand nach Auszügen aus dem Zufallsfund von Notizheften, Briefen und Gedichten von Marilyn Monroe und den veröffentlichten Tonbändern, welche Marilyn für ihren Psychiater besprochen hatte: "Es ist das faszinierende Portrait des amerikanischen Traums, vom armen Waisenkind zum Mythos Marilyn Monroe, der größten Sexgöttin aller Zeiten", heißt es in der Presseankündigung. Die Schauspielerin, deren Taufname Norma Jeane Baker war, litt bekanntlich unter den Machtstrukturen Hollywoods, war depressiv und fühlte sich als Künstlerin oft nicht genügend gewürdigt. Auch ihre Ehen und Affären waren von tragischem Glamour geprägt - allen voran die ihr zugeschriebenen Amouren mit John F. und Robert Kennedy.

Cornelia Corba, die schon vor einem Jahr in Haar mit ihrer Show "Aber der Nowak lässt mich nicht verkommen" über die Münchner Chanson-Größe und Wirtin "Schwabinger Gisela" überzeugte, ist seit vielen Jahren auf der Bühne aktiv. Geboren 1969, wurde sie bereits im Alter von zwölf Jahren am Richard-Strauss-Konservatorium in München aufgenommen und studierte Piano, Gitarre, Schlagzeug und Gesang, später kamen noch Schauspiel- und Tanzausbildung hinzu sowie ein Musical-Stipendium. In Haar wird sie nicht nur als Protagonistin eines "erotischen Krimis" agieren, sondern auch berühmte Songs der Monroe darbieten wie "I Wanna Be Loved By You, "Diamonds Are A Girl's Best Friend" oder "River Of No Return".

Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über https://kleinestheaterhaar.de.