29. Januar 2019, 22:00 Uhr Haar Konzert für Eltern mit Babys

Mit verschiedenen Instrumenten werden beim Mitmach-Konzert am Montag, 4. Februar, von 16 Uhr an im Konzertraum der Haarer Musikschule Winter- und Faschingslieder gespielt. Das Konzert richtet sich an junge Familien mit Babys, Kleinkindern und Geschwisterkindern. Der Saal ist nicht bestuhlt, die Kleinen können sich frei bewegen und der Musik lauschen. Karten für Erwachsene kosten vier Euro, Kinder zahlen zwei Euro. Babys unter einem Jahr haben freien Eintritt. Erhältlich sind die Karten im Büro des Familienzentrums.