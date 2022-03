Sehnsucht, Freude, Leid und Schmerz - das große Spannungsfeld der Liebe steht im Fokus des Liederabends, den der Bariton Andreas Burkhardt und die Pianistin Akemi Murakami am Sonntag, 6. März, in Haar gestalten werden. Das Duo präsentiert im Kleinen Theater den Liederkreis op. 24 von Robert Schumann, sowie Lieder und Gesänge von Johannes Brahms. Das vom Kulturverein Harr organisierte Konzert findet in zwei Auflagen statt: Beginn 18 Uhr und 20.30 Uhr. Karten für 24, ermäßigt zwölf Euro können unter www.kulturverein-haar.de bestellt sowie an der Abendkasse erworben werden.