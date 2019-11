Typische Gerichte aus Benin in Westafrika sind Thema eines Kochkurses der Volkshochschule Haar am Freitag, 22. November. Gekocht werden sowohl Fleisch und Fisch, als auch vegetarische Gerichte wie frittierte Kürbiskernbällchen und Bohnenbaignets. Der Kurs findet von 18 bis 21 Uhr in der Schulküche der Mittelschule Haar in der St.-Konrad-Straße 7 statt. Die Gebühr beträgt 36 Euro inklusive der Kosten für die Lebensmittel. Mitzubringen sind zwei Geschirrtücher, zwei Schwammtücher sowie Gefäße für Reste. Anmeldung und Information unter Telefon 089/46 00 28 00 oder www.vhs-haar.de.