Viele Kommunen sehen sich damit konfrontiert, dass sie zum Erreichen ihrer angestrebten Klimazielen den Worten Taten folgen lassen müssen. So auch Haar, wo die Grünen anlässlich dieser Frage zur Diskussionsrunde "Raus aus Öl und Gas, was tun in Haar?" laden. Am Mittwoch, 1. März (19 Uhr), geht es im kleinen Bürgersaal um die Umsetzung konkreter Maßnahmen. Martin Stümpfig, Sprecher für Energie und Klimaschutz der Grünen im Landtag, spricht. Und den Haarern bietet sich die Möglichkeit zum Dialog über Themen wie der Reduktion des Energiebedarfs oder die angemessene Vergabe von Flächen für Solaranlagen und Windräder. Mit welcher Entschlossenheit diese Maßnahmen umgesetzt werden, spielt nach Auffassung der Grünen eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gemeinde.