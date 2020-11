Die Flutlichtbeleuchtung am Sportplatz an der Vockestraße in Haar ist von Halogen-Metalldampflampen auf LED-Technik umgestellt worden. Damit werden 70 Prozent der Stromkosten eingespart, und es kommt dem Klimaschutz zugute. Zudem kann laut Rathaus mit der Flutlichtsteuerung nun auch nur der halbe Platz beleuchtet werden. Das Bundesumweltministerium bezuschusste die Umstellung mit 7810 Euro. Insgesamt kostete diese 34 079 Euro. Die CO₂-Einsparung beträgt nach 20 Jahren 144,46 Tonnen.

Umgebaut wurde die Beleuchtungsanlage innerhalb von vier Wochen.