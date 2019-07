7. Juli 2019, 21:22 Uhr Haar Klimaanlage für Haarer Tisch

Die Helfer und die Kunden vom "Haarer Tisch" können ab sofort auch bei tropischen Außentemperaturen einen kühlen Kopf bewahren: Die Bürgerstiftung hat gemeinsam mit der VR-Bank München-Land eine Klimaanlage für das Gebäude am Setzerhof in der Ortsmitte finanziert, wo die Essensausgabe stattfindet. Wie die Gemeinde berichtet, werden im Sommer dort schnell mal Temperaturen von über 35 Grad Celsius erreicht, was eine echte Belastung für alle darstelle. Bis zu 30 Minuten stünden die Kunden beim Einkauf in der Schlange. Auch die Ware könne jetzt besser frisch gehalten werden. 8000 Euro wurden letztlich investiert, 1500 Euro übernahm die Bank, die restlichen 6500 Euro wurden von der Bürgerstiftung Haar getragen.