Die musikalische Lesung "Ich will dich an der Hand führen, um dir die Wunder der Welt zu zeigen", die an diesem Samstag, 26. Februar, im Kleinen Theater Haar hätte stattfinden sollen, fällt kurzfristig aus. Die Veranstaltung, bei der Anna März und Michael Stacheder, musikalisch unterstützt vom Trio Anheizholz, aus den Briefwechsel Franz und Maria Marcs vorlesen, wird auf den 10. September 2022 verlegt.