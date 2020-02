Der Second-Hand-Laden des Familienzentrums der Nachbarschaftshilfe Haar bietet von Montag, 2. März, an Frühjahrsartikel für Babys und Kinder an. Bei der Kleidung ist man von der Winter- auf die Frühlingssaison gewechselt. Weiterhin werden Schuhe, Spielsachen, Sportartikel und Alltagsgegenstände für Kinder verkauft. In der Woche davor, von Montag, 24. Februar, an, sind Geschäft und Familienzentrum während der Faschingsferien geschlossen.

