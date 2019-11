Der Haarer Kulturverein startet in die Konzertsaison 2019/20. Das erste der vier Konzerte am Sonntag, 10. November, widmet sich dem Klavierquartett. Der in Ebersberg lebende Pianist Oliver Triendl musiziert zusammen mit Nina Karmon (Violine) und Alexander Hülshoff (Violoncello). Vervollständigt wird das Quartett durch den erst 25-jährigen chinesischen Bratschisten Diyang Mei, der 2018 den ersten Preis des internationalen Musikwettbewerbs der ARD im Fach Viola gewonnen hat. Auf dem Programm stehen das Klavierquartett Es-Dur op. 16 von Ludwig van Beethoven, das Klavierquartett a-Moll des in Sevilla geborenen Joaquin Turina, und das Klavierquartett g-Moll op. 25 von Johannes Brahms. Außerdem haben die Konzertbesucher die Möglichkeit, die Ausstellung auf der Galerie des Bürgersaals zu besuchen. Gezeigt werden Acrylgemälde von Luise Platzer, Büsten von Heidi Jungwirth sowie Aquarelle von Angelika Klein. Die Vernissage findet bereits am Freitag, 8. November, statt und beginnt um 18 Uhr. Karten für das Konzert zu 24 Euro gibt es online unter www.kulturverein-haar.de oder bei Schreibwaren Willerer, der Jagdfeldapotheke oder Piano Mahler und an der Abendkasse.