Zum Nachmittag der klassischen Musik lädt der Seniorenclub Haar am Mittwoch, 30. Oktober, in seine Räumlichkeiten am Kirchenplatz ein. Von 14.15 Uhr an geht es bei Kaffee und Kuchen um die Sopranistin Elisabeth Grümmer, eine herausragende, international anerkannte Sängerin, die in den Vierzigerjahren von Herbert von Karajan entdeckt und gefördert wurde.