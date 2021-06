Nach langen Konzertentbehrungen haben Klassikfreunde wieder die Gelegenheit, das weit über den Landkreis hinaus bekannte Ensemble Haar live zu hören. Am Sonntag, 4. Juli, spielt das Streichorchester unter der Leitung von Winfried Grabe im Haarer Bürgersaal am Kirchenplatz 1 Antonin Dvoraks frühe Streicherserenade in E-Dur op. 22 und Wolfgang Amadeus Mozarts 8. Klavierkonzert K.V. 271 in Es-Dur "Jenamy". Die Serenade ist ein hochromantisches Werk, das der vom späteren Weltruhm noch unbehelligt aufstrebende, böhmische Komponist 1875 in nur elf Tagen komponierte. Mozarts virtuoses Klavierkonzert präsentiert die Pianistin Marita Matschke. Das Ensemble spielt das Konzert aufgrund der beschränkten Einlasszahlen am Sonntagabend zweimal. Karten für 18 Uhr oder für 20.30 Uhr können im Vorverkauf online bestellt werden unter www.kulturverein-haar.de.