Große Aufregung um einen kleinen Kiosk: Die Haarer Grünen greifen bei ihrem Online-Treffen am Donnerstag, 20. Mai, 19.30 Uhr, unter dem Motto "Mitten im Grünen" die Unterschriftenaktion der CSU auf, die unbedingt einen neuen Kiosk am Bahnhof haben möchte. Zudem wird über den Vorschlag der Grünen geredet, an der Bahntrasse eine Radhauptverbindung von München bis in den Landkreis Ebersberg zu schaffen. Der Wahlkampf wird Thema, die Energiewende und der Plan für einen Pflegestützpunkt. Wer sich unter dem folgenden Link einloggt, der ist dabei: https://bbb.netzbegruenung.de/b/tho-rku-gll-v84.