16. Juni 2019, 21:45 Uhr Haar Kinderbetreuung in Containern

Die Gemeinde Haar schafft auf einem Grundstück in der Rechnerstraße 24 eine provisorische Kindertagesstätte. Auf einer freien Fläche an der Ecke Waldluststraße sollen nach Auskunft aus dem Rathaus Container aufgestellt werden. Geplant ist, dass die Einrichtung zum Jahreswechsel ihren Betrieb aufnimmt. Wie sich jüngst im Gemeinderat zeigte, gibt es in der Nachbarschaft Befürchtungen, der Hol-und-Bringverkehr könnte zu Behinderungen in der Straße führen. Aus dem Bauamt hieß es dazu, es würden für die Erzieherinnen auf jeden Fall Parkplätze geschaffen.

Um auch bei der Versorgung mit Fachkräften voranzukommen, sind die Gemeinde Haar und die Kindertagesstätte Haar gGmbH eine Kooperation mit einem externen Bildungsträger eingegangen. Mit Unterstützung des Instituts für Bildung und Beratung Miesbach läuft seit vergangenem Herbst ein Zertifikatskurs für berufserfahrene pädagogische Ergänzungskräfte zur Qualifizierung als "Fachkraft in Kindertageseinrichtungen". 14 Teilnehmer aus fünf Einrichtungen, davon sieben aus Haar, nehmen teil und lassen sich berufsbegleitend in neun Monaten zu vollwertigen pädagogischen Fachkräften ausbilden. Diese seien dann, wie das Rathaus mitteilt, als nach dem Gesetz vollwertige pädagogische Fachkräfte anzusehen, und könnten eine Gruppe und Einrichtung leiten.

Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) sieht in der Kooperation auch längerfristig die Chance, Personal im Vorschulbereich weiterzubilden und zu binden. Die Gemeinde Haar trägt die Kursgebühren für die Teilnehmer. Die Leiterin der Kindertagesstätte Haar gGmbH, Peg Schäfer, hat nach Angaben der Gemeinde die Vision einer Fachkraftschule in Haar vor Augen. Im September soll ein weiterer Kurs starten.