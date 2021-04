Wie viel digitaler Input ist für Kinder noch okay? Und was machen Eltern, um sie von der Spielekonsole oder dem Computer wegkommen? Das Familienzentrum in Haar bietet am Mittwoch, 14. April, von 19.30 bis etwa 21 Uhr einen Online-Vortrag mit offener Fragerunde an, bei dem es darum geht, wie Eltern mit dem Medienkonsum ihrer Kinder umgehen. Referent Claus Emker ist Diplom-Psychologe und arbeitet in der Erziehungsberatung der Eltern- und Jugendberatungsstelle des Landkreises. Er geht laut Ankündigung des Familienzentrums darauf ein, wie Eltern das Bewusstseins für die digitale Herausforderung schärfen und eine eigene Haltung entwickeln können. Eine Anmeldung ist erforderlich mit Angabe von Vor- und Zuname des Teilnehmers, Alter der Kinder sowie der E-Mail-Adresse für den Teilnahme-Link; und zwar per E-Mail an die Adresse familienzentrum@nbh-haar.de.