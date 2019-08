5. August 2019, 21:27 Uhr Haar Kiffer lassen Rad zurück

Polizei stört junge Leute beim Cannabis-Konsum

Von Iris Hilberth

Eigentlich ist auf Pausenhöfen von Schulen und dem Gelände rings herum so ziemlich alles verboten. Man darf weder Kaugummikauen noch Schneebälle werfen, rauchen natürlich auch nicht. Und erst recht nicht kiffen. Jetzt aber sind Ferien, und da fühlen sich so manche jungen Leute in der Nähe der Schule offenbar unbeobachtet. In Haar allerdings hatte die Polizei ausgerechnet hier den richtigen Riecher. Sie schreibt in ihrem Bericht vom Samstagabend von einer "Kifferrunde in der Nähe des Gymnasiums".

Gegen 22.45 beobachtet die Streife am Jagdfeldring eine Gruppe von fünf jungen Erwachsenen, der Geruch von Cannabis lag in der Luft. Als die Beamten sich näherten, flüchteten die Jugendlichen. Blöd war nur, dass einer sein Fahrrad zurückließ. Es gelang auch nicht allen fünf, den Ort zu verlassen, bevor die Beamten eintrafen. Zwei Personen wurden kontrolliert, sie hatten aber keine Betäubungsmittel bei sich.

Dass sie zuvor etwas geraucht hatten, war solange kein Problem, bis eine der beiden, eine 19-jährige Münchnerin, auf dem Lehrerparkplatz in ihr Auto einsteigen wollte. Die Polizei schreibt, es seien Hinweise darauf festgestellt werden, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Frau war aber selbst einsichtig genug, das Autofahren sein zu lassen, das Fahrzeug blieb stehen.

Nun gibt es aber noch das zurückgelassene Fahrrad eines noch unbekannten Besitzers. Dieses werde nun als Fundgegenstand behandelt, so die Polizei. Man sei gespannt, wer es abholt.