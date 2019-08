20. August 2019, 21:29 Uhr Haar Kaffee, Kuchen, Zauberflöte

Im Seniorenclub der Gemeinde Haar werden beim Nachmittag der klassischen Musik am Mittwoch, 28. August, Ausschnitte aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" vorgestellt. Unter anderem besetzt der große Tenor Fritz Wunderlich (1930 bis 1966) die Rolle des Tamino. Zu Beginn werden Kaffee und Kuchen gereicht. Der Veranstaltung in den Räumen des Seniorenclubs am Kirchenplatz 2 in Haar fängt um 14.15 Uhr an und endet gegen 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.