19. November 2018 Jugendliche geben fleißig Auskunft

Manche loben das viele Grün in der Gemeinde und freuen sich über die gute Anbindung nach München. Andere wünschen sich mehr Treffpunkte für Jugendliche, Cafés und auch Shopping-Möglichkeiten. 661 Jugendliche haben sich an der jüngsten Online-Befragung in Haar beteiligt. Auch wenn die genaue Auswertung der Antworten auf die 18 gestellten Fragen noch aussteht, war die Befragung aus Sicht des Rathauses auf jeden Fall schon einmal ein großer Erfolg. Die Ergebnisse sollen später den politischen Entscheidungsträgern vorgelegt werden und vorgeben, was die Gemeinde für Jugendliche tun kann.

Hast du Vorlieben beim Essen? Wie verbringst du deine Freizeit? Wie nimmst du online Kontakt zu deinen Freunden auf? Was könnte in Haar besser sein? Kennst du einen Politiker hier? Möchtest du mehr in der Gemeinde mitreden? Nahezu genauso viele Jungen wie Mädchen, vorwiegend aus dem Gymnasium und der Mittelschule, die meisten im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren haben innerhalb einer Woche im Oktober diese und andere Fragen beantwortet, teilt das Rathaus mit. Die Fragen wurden in einer Kooperation zwischen Gemeindeverwaltung, Jugendeinrichtungen und Schulsozialarbeitern erarbeitet. Besonders die offenen Fragen, bei denen die Jugendlichen ihre Meinung selbst formuliert hätten, seien aufschlussreich, heißt es aus dem Rathaus. "Erfreulicherweise wurde hier größtenteils sehr ernsthaft und ausführlich geantwortet", sagt die Leiterin des Sachgebiets Bildung und Soziales im Rathaus, Violetta Maciejewska, bei der auch das Thema Jugend angesiedelt ist.