Nachdem sie einen Joint geraucht hat, hat sich in der Halloween-Nacht eine 18-Jährige ans Steuer ihres Autos gesetzt, um nach Hause in den Landkreis Fürstenfeldbruck zu fahren. Gegen 0.15 Uhr geriet sie in eine Fahrzeugkontrolle der Polizeiinspektion Haar. Die Beamten, die sich mit "drogentypischen Anzeichen" auskennen, fragten angesichts ihres Eindrucks von der jungen Frau einfach mal nach, und die Frau gab zu, erst vor Kurzem geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Konsum von Marihuana. Nach einer Blutentnahme durfte die junge Frau dann gehen, ihr Autoschlüssel allerdings blieb bei der Polizei. Sie muss 500 Euro Bußgeld zahlen, erhält ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.